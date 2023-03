Werkzaamheden nieuw Saoedisch circuit begonnen

Het is algemeen bekend dat men in Saoedi-Arabië aast op meer invloed in de Formule 1. Sinds 2021 wordt de Saoedische Grand Prix verreden op een stratencircuit in Jeddah, maar men is ook bezig met een ander circuit. De werkzaamheden aan het nieuwe circuit in Qiddiya zijn in ieder geval begonnen.

Al sinds de eerste race in Jeddah is het bekend dat men werkt aan een nieuw project in de woestijn. De baan bij Qiddiya moet in de toekomst waarschijnlijk de Saoedische Grand Prix gaan organiseren, maar het kan ook zomaar eens zo zijn dat men hier de tweede race in het land wil hebben. De tekeningen en renders van de baan zagen er futuristisch uit, maar de werkzaamheden zijn nu van start gegaan.