Piquet moet bijna miljoen euro boete betalen voor racistische uitspraken over Hamilton

Drievoudig Formule 1-kampioen van Brazilië, Nelson Piquet, moet $953.050 (€883.907) schadevergoeding betalen voor racistische en homofobe opmerkingen tegen Lewis Hamilton. Dit oordeelde een Braziliaanse rechtbank vrijdag.

In een interview uit november 2021 gebruikte Piquet een racistische belediging, die verwees naar de zevenvoudig wereldkampioen. Piquet bekritiseerde Hamilton na de crash tussen de Brit en Max Verstappen, wie een relatie heeft met zijn dochter Kelly Piquet.

In juni 2022 verschenen de beelden op Internet met de controversiële uitspraken van Piquet. Hamilton zag het interview en riep op tot actie om de 'archaïsche mentaliteit' te veranderen.

"Deze oude stemmen zijn, weet je, of ze het nu onbewust of bewust doen, niet eens dat mensen zoals ik bijvoorbeeld in een sport als deze zouden moeten zijn, ze zijn het er niet mee eens dat vrouwen hier zouden moeten zijn", zei Hamilton toentertijd.

"Discriminatie is niet iets dat we een podium moeten geven. We hebben mensen nodig om mensen bij elkaar te brengen. We zijn allemaal hetzelfde en de opmerkingen die we zien zijn niet nuttig."