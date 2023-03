Vasseur vertrouwt op aanstaande updates voor Australië

Het team van Ferrari presteerde vorig weekend in Saoedi-Arabië veel slechter dan men van te voren had gehoopt. De Italiaanse renstal was langzamer dan verwacht en was slechts het vierde team achter Red Bull, Aston Martin en Mercedes. Teambaas Frédéric Vasseur maakt zich geen zorgen en focust zich op de updates.

Het huidige seizoen is nog maar twee Grands Prix oud, maar bij het team van Ferrari lijkt al de nodige onrust te heersen. In zowel Bahrein als Saoedi-Arabië kwamen Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz veel snelheid en performance tekort ten opzichte van de concurrentie. Red Bull Racing is momenteel een klasse apart, maar Ferrari kan het duel daarachter niet winnen.

Meerdere factoren

In Saoedi-Arabië zakte het team door het ijs, maar dat betekent niet dat alle alarmbellen af gaan. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur laat aan Motorsport.com weten dat het geen groot probleem is: "De performance is altijd weer afhankelijk van meerdere factoren. Het is nooit één ding dat goed of fout gaat. We gaan dus niet de ontwikkeling van de aero, ophanging of Power Unit veranderen of stoppen vanwege een slechte stints op de hards. We doen op alle vlakken ons best. We gaan de plannen niet veranderen omdat we minder presteren."

Updates

Achter de schermen wordt er bij Ferrari in ieder geval hard gewerkt aan de wagen. De Italianen zijn zelfs bezig met een compleet updatepakket. Vasseur geeft daar meer duidelijkheid over: "De updates die in Australië komen zijn al in productie. Het is niet dat ik bij wijze van spreken morgen naar de fabriek ga en tegen de gasten zeg dat ze harder moeten werken omdat de updates naar Melbourne moeten. Zo werkt dat niet."