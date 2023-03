Ricciardo geniet van nieuwe vrijheid: "Mensen denken dat ik een grapje maak"

Daniel Ricciardo staat dit seizoen niet op de grid en fungeert daarnaast als derde coureur van het team van Red Bull Racing. De Australiër is dan ook niet aanwezig bij alle Grands Prix en heeft voor het eerst in jaren tijd voor andere dingen. Ricciardo grapt erover, maar het heeft ook een serieuze kant.

Ricciardo reed vorig seizoen nog voor het team van McLaren in de Formule 1. De Australiër beleefde een zeer teleurstellend seizoen en zijn contract werd dan ook ontbonden. Al snel vond hij onderdak bij zijn voormalige werkgever Red Bull Racing, hij is echter derde coureur en zal dus niet gaan fungeren als de reservecoureur van het team.

Ricciardo heeft hierdoor weer meer tijd voor zijn vrienden en familie. Voor het eerst in jaren hoeft hij niet de gehele wereld rond te reizen en kan hij meer dingen doen waar hij zin in heeft. In gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 geeft hij een bijzonder voorbeeld: "Mensen denken misschien dat ik nu een grapje maak, maar ik wil echt beter worden op mijn 110 cc crossmotor. Ik heb motoren altijd leuk gevonden, maar ik heb er niet veel van kunnen genieten omdat ik weinig tijd had."