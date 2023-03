Video: Hamilton laat nieuwe muziek horen

Het is algemeen bekend dat Lewis Hamilton veel meer passies heeft dan alleen de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is ook dol op het maken van muziek en dat deelt hij zo nu en dan met zijn fans. Hamilton deelde deze week zo'n halve minuut van een nummer waaraan hij werkt, zijn fans zijn door het dolle heen.

@LewisHamilton drop this, we all need it 馃槶 pic.twitter.com/BRnsNteNkb