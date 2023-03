Video: Technisch Mercedes-kopstuk Elliott beantwoordt vragen tijdens nabespreking Saudi GP

Met een vierde en vijfde finishplaats op het Jeddah Corniche Circuit heeft het team van Mercedes de potentie van haar W14-auto gemaximaliseerd. Coureur George Russell leek even een derde plaats te bemachtigen, maar het eremetaal werd later weer aan de oorspronkelijke man Fernando Alonso teruggekeerd. In een video begeleid technisch directeur van Mercedes Mike Elliott je door alle details van de Saudi Grand Prix.

Vooraf aan de Grand Prix van Saudi-Arabië koesterde Mercedes enig hoop dat het huidig concept van de W14 wél bij de karakteristieken van het Jeddah Corniche Circuit zou passen. Die hoop werd echter al snel uit de lucht geschoten, aangezien Red Bull en ook Aston Martin opnieuw competitief konden zijn.

Wat resultaatmaximalisering betreft, heeft de Duitse renstal echter wel goede zaken gedaan. Mercedes wist mede dankzij een bandencompoundgok terrein op Ferrari te winnen, waardoor het team de Scuderia uiteindelijk achter zich wist te houden.

In de video beantwoordt technisch topman Mike Elliott een aantal interessante vragen, zoals onder andere waarom zijn team voor een bepaald bandencompound gekozen heeft, of waarom het team geen bevel aan George Russell gegeven heeft om teamgenoot Lewis Hamilton aan zich voorbij te laten. Afsluitend geeft de Britse ingenieur alvast een sprankeltje hoop voor de Mercedes-fans: het team hoopt namelijk een goed resultaat bij de eerstvolgende race in Australië neer te kunnen zetten, aangezien het karakter van Melbourne Park meer bij de W14-auto past.

Bekijk de video hieronder: (5:10 min)