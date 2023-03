Perez vraagt om betere betrouwbaarheid: "In Bahrein hadden we geluk"

Het team van Red Bull Racing is het huidige Formule 1-seizoen zeer sterk begonnen met twee 1-2tjes in de eerst twee Grands Prix. Ondanks de successen is men bij Red Bull niet volledige tevreden, het team is niet tevreden over de betrouwbaarheid van de wagens. Sergio Perez wil daar verbetering gaan zien.

Red Bull scoorde in de eerste twee races direct twee volle scores. In zowel Bahrein als Saoedi-Arabië kwamen Max Verstappen en Sergio Perez als eerste en tweede over de streep. Perez schreef afgelopen zondag de Saoedische Grand Prix op zijn naam, maar dat kwam mede doordat Verstappen in de kwalificatie kampte met aandrijfasproblemen.

In Bahrein liep ook niet alles op rolletjes bij Red Bull, ook daar klaagden de coureurs over een aantal probleempjes. Perez wil dan ook verbetering zien en wordt geciteerd door Motorsport.com: "De betrouwbaarheid is nu wat het is. We hebben het afgelopen weekend ook zien gebeuren bij Aston Martin. Op een gegeven moment gaat het ons ook raken en we moeten daar dus aan werken. In Bahrein hadden we geluk dat we een comfortabele voorsprong hadden. Als we tot het einde hadden moeten pushen, dan waren we misschien uitgevallen. Er zijn zorgen over de betrouwbaarheid en ik hoop dat we niet snel worden getroffen."