Glock ziet rol Perez veranderen: "Dat gaat voor frictie zorgen"

Sergio Perez won afgelopen weekend in Saoedi-Arabië zijn eerste Grand Prix van het seizoen. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur reed een sterke race en kwam voor zijn teamgenoot Max Verstappen over de streep. De samenwerking tussen de twee lijkt steeds opvallender te worden, Timo Glock denkt dat Perez zijn teamgenoot niet meer gaat helpen.

Perez liet voorafgaand het seizoen al meerdere keren weten dat hij graag een gooi wil gaan doen naar de wereldtitel. De Mexicaan is echter de duidelijke tweede coureur van Red Bull, hijzelf lijkt daar geen boodschap aan te hebben. Perez was na afloop niet blij dat Verstappen nog voor de snelste ronde was gegaan en dat de Nederlander andere berichten kreeg over de boordradio.

Frictie

Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock denkt dat Perez zijn houding gaat aanpassen. De Duitser ziet dat Perez steeds competitiever begint te worden, ook binnen het team. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports spreekt Glock zich uit: "Sergio Perez zal Max Verstappen niet meer gaan helpen, dat weet ik echt zeker. Hij ziet nu zijn kans schoon om voor de wereldtitel te gaan vechten. Dat gaat tot frictie leiden binnen het team."

Red Bull

Bij Red Bull lijkt men zich geen zorgen te maken over de opspelende spanning tussen de coureurs. Glock ziet de zaakjes echter anders: "Ik weet vrijwel zeker dat Red Bull zich daarvan bewust is. Perez laat zien dat hij sterk is en dat hij een goed tempo kan rijden. Daarnaast is Verstappen ook iemand de zich door niets of niemand laat vertellen wat hij wel of niet moet gaan doen. Hij doet wat hij denkt dat goed is. Het team kan zeggen wat ze willen."