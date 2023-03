Horner duidelijk over zorgen Perez: "Compleet normaal"

Het team van Red Bull Racing kende een succesvol weekend in Saoedi-Arabië. Sergio Perez won de Grand Prix voor zijn teamgenoot Max Verstappen. Het leek een groot Red Bull-feestje te worden, maar er heerste een gevoel van wantrouwen. Perez vroeg zich af of Verstappen wel dezelfde adviezen kreeg tijdens de race. Teambaas Christian Horner begrijpt dat wel.

Perez startte de race vanaf de pole position en reed een vrijwel foutloze wedstrijd op het Jeddah Corniche Circuit. Verstappen startte op zijn beurt op de vijftiende plaats, hij kampte in de kwalificatie immers met aandrijfasproblemen. Perez vroeg zich in de slotfase af of Verstappen wel dezelfde radioberichten ontving over de beoogde rondetijden. De Mexicaan leek de situatie te wantrouwen.

Normaal

Bij Red Bull lijkt men zich er zeker geen zorgen over te maken. Teambaas Christian Horner haalt er zijn schouders over op. De Brit is duidelijk in gesprek met Motorsport.com: "Die zorgen heb je altijd als jij degene bent die aan de leiding rijdt. Je wil dan immer zeker weten of de auto die vlak achter je rijdt zich als eerste aan de opgestelde target houdt. Volgens mij is dat gewoon compleet normaal."

Problemen

Horner en zijn manschappen beschikten aan de pitmuur over meer data en informatie dan Perez in de auto. De Britse teambaas legt de situatie uit: "We waren als team bezorgd omdat er een probleem was met de betrouwbaarheid en we moesten kijken hoe we daarmee om moesten gaan. Nadat we in de data zagen dat er geen probleem was, lieten we ze weer hun gang gaan. Vijf rondjes voor het einde lieten we ze weer gecontroleerd naar de finish rijden."