"Perez wil intern gesprek na last minute snelste ronde Verstappen."

Sergio Perez schreef gisteren de Saoedische Grand Prix op zijn naam na een vrijwel foutloze race. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur reed vrijwel de gehele race aan de leiding, maar zag toch hij een minpuntje. In de slotfase van de race vocht hij namelijk met teammaat Max Verstappen voor de snelste ronde.

De snelste ronde levert een extra puntje op en in de titelstrijd kan elk puntje tellen. Verstappen en Perez hebben nu allebei een tweede plaats en een zege achter hun naam staan en een extra puntje zorgt voor de koppositie in het WK. Beide coureurs waren vol aan het pushen voor het puntje en Verstappen ging er mee aan de haal in de allerlaatste ronde van de Grand Prix.

Perez was zeer trots op zijn race, maar hij heeft wel zo zijn vraagtekens over het duel over de snelste ronde. De Mexicaan gaat erover in gesprek met zijn team, zo laat hij weten aan Viaplay: "Ik heb nu nog niet genoeg informatie, ik kreeg te horen dat ik aan het einde niet moest pushen. Het is iets wat we met het team moeten bekijken. Ze zeiden dat ik een tempo moest aanhouden, ze zeiden dat ik dat moest doen en dat ik de snelste ronde had. Ik dacht dat de communicatie met Max hetzelfde was. Daar moeten we naar kijken, ik kreeg andere info en kon niet pushen."