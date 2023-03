Alonso kon voor straf nog lachen: "Wat een start van het seizoen"

Fernando Alonso leek de lachende derde te worden in Saoedi-Arabië. De Spaanse Aston Martin-coureur kwam als derde over de streep, maar kreeg een tijdstraf vanwege het niet correct uitvoeren van een eerdere straf. Alonso was vlak na de race nog zeer in zijn nopjes met zijn resultaat.

Door zijn straf viel Alonso terug naar de vierde plaats. Het zal vermoedelijk voor de nodige frustratie zorgen bij de Spanjaard en zijn team. Alonso kreeg zijn eerste tijdstraf vanwege het feit dat hij niet correct stond opgesteld op de startgrid. Tijdens zijn pitstop wilde het team de straf inlossen, maar de jack raakte de wagen aan waardoor hij een extra straf kreeg.

Alonso was zich direct na de finish van nog geen kwaad bewust. Sterker nog, de Spaanse coureur dacht dat hij zijn honderdste podium in de pocket had. Het zorgde voor vreugde, die later dus onterecht bleek. Na de finish sprak hij nog wel met interviewer van dienst David Coulthard: "Wat een start van het seizoen! Dit was een maand geleden tijdens de launch echt nog ondenkbaar. Ze hebben een fantastische auto gebouwd en hier en in Bahrein hebben we het geweldig uitgevoerd."