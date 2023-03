Alonso verliest 100ste podiumplek, Russell pakt derde plaats

Het tweede feestje van het jaar eindigt in een domper voor Aston Martin. Fernando Alonso stond net als twee weken geleden op het podium, naast de Red Bull-coureurs, maar zal zijn derde plaats in moeten leveren. Net na de podiumceremonie is bekend geworden dat Alonso en Aston Martin zijn straf tijdens de race niet juist hebben ingelost en daarom een 10-seconden straf bij de eindtijd krijgen.

Tijdens het inlossen van de straf, Alonso stond niet goed op de grid opgesteld, bleek dat de monteur aan de achterkant van de auto de krik al aan de auto had. Dat is niet toegestaan, omdat er niemand aan de auto mag werken tijdens het inlossen van een straf. Hierdoor ontvangt Alonso dus alsnog een extra straf waardoor hij buiten het podium valt.

Dit betekent dat Alonso van het podium valt en hij zijn trofee door zal moeten geven aan George Russell. De Spanjaard finisht hierdoor als vierde. Voor Russell is het zijn eerste podiumplaats van dit seizoen.