Perez realistisch na zege: "Zwaarder dan we hadden verwacht"

Sergio Perez pakte in Jeddah zojuist zijn eerste zege van het huidige Formule 1-seizoen. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur verloor de leiding bij de start van de race aan Fernando Alonso, maar daarna greep hij de koppositie terug. Na afloop van de race was de vreugde groot bij Perez.

Perez toonde in Saoedi-Arabië wederom zijn enorme talent op de stratencircuits. Na zijn zeges in 2022 op de stratencircuits van Monaco en Singapore, mag hij nu ook de Saoedische straten tot zijn palmares rekenen. Na afloop was er een milde teleurstelling vanwege het mislopen van de koppositie in het WK, maar de vreugde was groter.

Hard werken

Met een grote glimlach op zijn gezicht verscheen Perez na afloop voor de microfoon van de Formule 1. Direct na het afzetten van zijn helm sprak Perez zich uit bij David Coulthard: "Het was zwaarder dan we hadden verwacht. Met de Safety Car op de baan, deden we ons best om de overwinning naar ons toe te trekken in de eerste stint. Het team deed het fantastisch, ze hebben dit hele weekend heel erg hard gewerkt."

Problemen

Perez geeft namelijk eerlijk toe dat niet alles op rolletjes liep voor zijn team in de Saoedische straten. De Mexicaanse coureur legt het uit aan Coulthard: "We hadden heel erg veel mechanische problemen maar ze zaten er echt bovenop vandaag. Nu is wel tijd voor een klein feestje. Het allerbelangrijkste is dat we vandaag de snelste auto tot onze beschikking hadden. Er is wel wat werkt te doen zodat het beter gaat in de toekomst."