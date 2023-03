Wolff verwacht veel van updates: "Zetten momenteel hele grote stappen"

Het is algemeen bekend dat het team van Mercedes het huidige concept wil gaan vervangen. In Bahrein bleek dat het zeropod-design nog steeds niet naar behoren functioneerde en teambaas Toto Wolff kondigde dan ook grote veranderingen aan. Diezelfde Wolff ziet dat de ontwikkeling de goede kant op gaat, hij ziet zijn team grote stappen zetten.

Tot ieders verbazing verscheen Mercedes dit seizoen gewoon weer aan de start met het zogenaamde zeropod-design. Dat ontwerp bleek vorig seizoen alles behalve succesvol te zijn en bij Mercedes heeft men nu ook door dat het geen toekomst heeft. Men kondigde daarom al voor de start van de seizoensopener in Bahrein aan dat er maatregelen gaan volgen.

Grote stappen

Inmiddels is het Formule 1-circus in Saoedi-Arabië gearriveerd en geeft men bij Mercedes weer de nodige updates over de voortgang. Mercedes-teambaas Toto Wolff deelt deze info trots met de internationale media: "We maken op dit moment zeer grote stappen met onze R&D-afdeling en met het leren begrijpen van onze windtunnel. Ik heb het hier echt over grote stappen! We hadden in Bahrein gewoon de bevestiging nodig wat we verkeerd bezig waren. We hebben die bevestiging nodig en dat hebben we nu."

Wereldtitel

Wolff sluit echter wel uit dat zijn team zich dit jaar nog in de strijd om de wereldtitel kan gaan mengen. De Oostenrijker is daar opvallend eerlijk over: "Nee, dat is niet realistisch. Je bent gek als je op die manier denkt. Aan de andere kant, dit is wel de autosport en je moet nooit opgeven. Als we dit soort stappen blijven zetten, zoals we in de afgelopen tien jaar deden, dan komt er een moment dat we weer races kunnen gaan winnen."