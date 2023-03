De Vries onnodig schuldbewust: "Uiteindelijk was het de batterij"

Nyck de Vries kende een zeer teleurstellende zaterdag in Saoedi-Arabië. De Nederlandse AlphaTauri-coureur moest de derde vrije training missen door een Power Unit-wissel en in de kwalificatie raakte hij de muur in de allerlaatste bocht. De Vries was na afloop uitgelaten en nam de verantwoording al snel op zich.

De Vries rijdt dit weekend voor het eerst op het Jeddah Corniche Circuit aan de Saoedische kust. Het wil nog niet echt vlotten voor de Nederlander, zijn zaterdag verliep immers zeer rommelig. Aangezien hij voor dit weekend nog geen meter had gereden op het circuit, kwamen zijn PU-problemen in de derde vrije training niet als geroepen. In de kwalificatie kwam hij niet verder dan de achttiende tijd.

Na afloop reageerde De Vries zeer volwassen op zijn tegenvallende sessies. De Nederlandse coureur was zeer eerlijk in gesprek met zijn landgenoten van Viaplay: "Ik nam de verantwoording heel erg snel op mij, maar eigenlijk lag het helemaal niet aan de laatste bocht. De batterij was niet volledig opgeladen en daardoor verloor in tweeënhalve tiende en nog een halve tiende op het laatste gedeelte. Ik vond mijn bocht gewoon niet erg goed dus nam in de verantwoordelijkheid. Uiteindelijk was het echter de batterij."