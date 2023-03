Alonso barst van het vertrouwen: "We gaan het morgen zien"

Fernando Alonso is één van de grote winnaars van de kwalificatie in Saoedi-Arabië. De Spaanse Aston Martin-coureur noteerde de derde tijd in Jeddah, maar hij mag morgen als tweede starten door de gridstraf van Charles Leclerc. Na afloop van de kwalificatie was Alonso dan ook zeer tevreden.

Doordat Max Verstappen in de tweede kwalificatiesessie de strijd moest staken vanwege de problemen met zijn aandrijfas, lag alles open in het laatste deel van de kwalificatie. Alonso werd gezien als één van de gevaarlijkste outsiders voor de pole position, maar hij kwam net tekort. Een derde tijd en een tweede startplek zijn desalniettemin reden tot vreugde bij Aston Martin.

Goed weekend

Na afloop van de kwalificatie was er dan ook een glimlach op te merken op het gelaat van de ervaren Spanjaard. Alonso meldde zich bij interviewer van dienst Khalil Beschir: "Het is tot nu toe een heel erg goed weekend voor ons. De kwalificatie was ons zwakke punt in Bahrein, maar hier komen we goed voor de dag over één rondje. We zullen het morgen wel gaan zien, want Charles heeft die penalty. We gaan dus starten op de eerste startrij."

Vertrouwen

Alonso ziet dan ook genoeg kansen voor de Grand Prix op het Jeddah Corniche Circuit. De Spanjaard wil een aanval gaan plegen op het team van Red Bull Racing. Hij is er zeer duidelijk over: "We hebben vertrouwen. Het gat werd gisteren een beetje vertekend door het verkeer. Ons sterkste punt van de auto is de pace in de long runs en hoe we met de banden om kunnen gaan. Het gaat beter op zondagen dan op zaterdagen."