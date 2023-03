Polesitter Perez redt de eer: "Het was echt heel erg tricky"

Na de pijnlijke aandrijfas-problemen van Max Verstappen, moest Sergio Perez de eer gaan redden voor Red Bull Racing in de kwalificatie. De Mexicaanse coureur deed wat van hem werd verwacht en pakte voor het tweede jaar op rij pole in de straten van Jeddah. Hij was vanzelfsprekend tevreden.

Perez had zich vermoedelijk alweer voorbereid op een tweede startplaats voor de Grand Prix van morgen. Verstappen domineert immers al het gehele weekend op het Jeddah Corniche Circuit. De Nederlandse coureur was de snelste in alle vrije trainingen en Perez leek zich te moeten schikken in een overduidelijke rol van de tweede coureur, niets blijkt echter minder waar te zijn.

Tricky

Door het wegvallen van Verstappen waren alle ogen gericht op Perez. De ervaren Mexicaan liet zich niet gek maken en ging razendsnel in het allesbeslissende kwalificatiedeel. Na afloop sprak hij met interviewer van dienst Khalil Beschir: "Het was echt tricky. Het was erg tricky, vooral in Q3 waar ik geen tweede ronde kon rijden. In Q1 ging het heel erg goed en clean. Wanneer je zo'n rondje voor elkaar krijgt, dan voel je die Formule 1-wagen echt tot leven komen."

Verstappen

Perez leeft daarnaast wel mee met zijn ongelukkige teamgenoot. De Mexicaan is in ieder geval opgelucht dat het er niet op lijkt dat het iets onderliggends is. Perez: "Het is jammer voor Max want hij is al het gehele weekend heel erg snel. Hopelijk hebben we morgen allebei de auto's in de kop van het veld rijden. Je weet het nooit met de betrouwbaarheidsproblemen waar dit soort auto's mee kampen. Het kan elk moment gebeuren."