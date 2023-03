Wolff kondigt veranderingen aan: "Over 6 races ziet onze auto er heel anders uit"

Het team van Mercedes kent nog niet de gewenste start van het nieuwe seizoen. Men heeft dan ook al besloten om afscheid te nemen van het huidige zeropod-design. In Bahrein liet teambaas Toto Wolff al weten dat er veranderingen aan zitten te komen en de Oostenrijker verwacht dat het uiterlijk van de wagen gaat veranderen.

Wolff sprak zich twee weken geleden in Bahrein al vóór de start van de eerste Grand Prix van het jaar uit over het aanpassen van het design. Tot ieders verrassing heeft het team immers vastgehouden aan het design met de amper aanwezige sidepods, dit design was afgelopen jaar allesbehalve snel. Nu lijkt het er dan ook op dat het design gaat verdwijnen.

Er wordt dan ook volop gesproken over een soort B-spec van het team van Mercedes. De Duitse renstal wil dat zelf niet zo noemen en teambaas Wolff spreekt zich erover uit in gesprek met de Britten van Sky Sports: "De vraag is wat je onder een B-auto verstaat. Ik denk dat onze auto er over zo'n 6,7 races heel erg anders uit zal gaan zien door de knopen die we hebben doorgehakt en door de route die we hebben gekozen voor onze ontwikkeling."