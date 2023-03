Alonso trekt nog geen conclusies: "Vrijdag is nooit representatief"

Fernando Alonso kende in Jeddah wederom een zeer sterke vrijdag. De Spaanse Aston Martin-coureur eindigde in allebei de vrije trainingen in de top drie en lijkt daarmee de voornaamste uitdager te zijn van de Red Bulls. Alonso zelf wil nog geen conclusies trekken en kijkt vooral naar de kwalificatie.

Alonso noteerde in de eerste vrije training op het Jeddah Corniche Circuit in Saoedi-Arabië de derde tijd achter Max Verstappen en Sergio Perez. In de tweede vrije training eindigde de Spaanse tweevoudig wereldkampioen op de tweede plaats achter Verstappen. Het lijkt er dan ook op dat Alonso net als in Bahrein weer op jacht kan gaan naar een podiumplek.

Vrijdag

Alonso zelf zal niet te vroeg gaan juichen. De Spanjaard gebruikt zijn ervaring en weet wanneer de punten worden verdeeld. In gesprek met Motorsport.com spreekt hij zich uit: "De vrijdag is nooit echt representatief, kijk bijvoorbeeld naar Bahrein. We waren daar de snelste op vrijdag en in de kwalificatie waren we vervolgens vijfde. In de kwalificatie komen we er pas achter waar je daadwerkelijk staat. We hebben getest wat we wilden testen met de auto."

Balans

De Spaanse coureur is daarnaast wel tevreden met de prestaties op de vrijdag. Alonso heeft daarnaast ook nog een lijstje met dingen die beter kunnen gaan. Hij is daar nogal duidelijk over: "Ik denk dat de balans van onze auto nog niet ideaal is, we moeten dus gaan kijken of we her en der nog wat grip kunnen vinden. Maar goed, so far so good. We zijn wederom heel erg goed aan het weekend begonnen."