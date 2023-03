Wolff begrijpt vertrek Cullen: "Als het niet meer werkt, moet je eerlijk zijn"

Gisteren werd bekend dat Lewis Hamilton afscheid neemt van zijn trouwe rechterhand Angela Cullen. De twee waren jarenlang onafscheidelijk, Cullen week op geen moment van Hamiltons zijde. Voor Mercedes-teambaas Toto Wolff was dit geen verrassing, de Oostenrijker zag dit al langere tijd aankomen.

Voor de buitenwereld kwam het nieuws als een donderslag bij heldere hemel. Hamilton maakte het nieuws zelf bekend in een lang dankbericht op Instagram. De Britse zevenvoudig wereldkampioen was in zijn bericht vol lof over zijn relatie met Cullen, hij geeft dan ook aan dat hij veel aan haar te danken heeft. Ze zal dan ook niet meer verschijnen in de pitbox van Mercedes.

Verandering

Mercedes-teambaas Toto Wolff deelde in Jeddah iets meer informatie over het vertrek van Cullen. De Oostenrijkse teambaas was er eerlijk over in gesprek met de internationale media: "Angela was voor lange tijd onderdeel van ons team. In alle teams is het echter zo dat je niet stil kan blijven staan. Als mensen en de organisatie veranderen en het werkt niet meer, dan moet je daar eerlijk over zijn. Verandering is in dat geval goed."

Mascotte

Net als Hamilton is ook Wolff vol lof over het werk van Cullen. De Oostenrijkse teambaas steunt de keuze van zijn coureur, maar geeft niet aan wat er niet meer werkte in de relatie tussen Hamilton en Cullen. Wolff: "Angela was, en is, altijd een mascotte van ons team. Ze is de enige persoon met een luidere stem dan een startende Formule 1-wagen. Als dit is wat nodig is voor Lewis, dan steunen we hem daarin."