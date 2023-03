De Vries in zijn nopjes met competitief Saoedisch debuut: "Middenveld is erg close"

Nyck de Vries maakte gisteren in de eerste twee vrije trainingen voor het eerste kennis met het Jeddah Corniche Circuit. De Nederlandse AlphaTauri-coureur maakte vrijwel geen fout en dat stemde hem en zijn team tevreden. De Vries heeft veel geleerd en was na afloop van de tweede vrije training een goedgemutste man.

De Vries noteerde in de eerste vrije training in Saoedi-Arabië de dertiende tijd, in de tweede vrije training kwam de Friese coureur niet veel verder dan de zeventiende tijd. De Vries zag wel dat de verschillen in het middenveld zeer klein waren, veel teams hadden ongeveer dezelfde pace en dat biedt kansen voor de kwalificatie van vandaag.

Na afloop van de tweede vrije training in Saoedi-Arabië was De Vries in zijn nopjes met de resultaten van de vrijdag. De AlphaTauri-coureur keer terug op zijn dag in een persbericht van zijn team: "Het was mijn eerste keer hier op het circuit in Jeddah, het is leuk om dit circuit te leren kennen. Het is een uitdaging, maar ik vind het leuk om hier te rijden. Onze dag was ook best wel productief. Het middenveld is heel erg close, er zitten maar een paar tienden tussen p11 en p20. Het kan goed of slecht gaan, daarom moeten we maximaal presteren voor de kwalificatie."