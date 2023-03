Sky Sports voegt nieuwe naam toe aan analistenploeg

Het Britse Sky Sports heeft een zeer grote groep met experts die naar alle Grands Prix worden gestuurd. De analyses en het commentaar worden in meerdere landen gebruikt en daardoor het is het bereik van de zender zeer groot. De zender heeft vandaag een nieuwe analist aan het team toegevoegd.

Rondom de eerste vrije training in Saoedi-Arabië verscheen er een nieuw gezicht voor de camera's van Sky Sports. Aan de grote groep analisten is namelijk Bernie Collins toegevoegd. Collins is een bekend gezicht in de Formule 1-paddock, ze was in het recente verleden nog werkzaam bij het team van Aston Martin als head of strategy.