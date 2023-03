Hamilton kritisch op Saoedische Grand Prix: "Hopelijk komt iedereen veilig thuis"

Dit weekend staat de fel bekritiseerde Saoedische Grand Prix weer op het programma. De Formule 1 kreeg in de afgelopen jaren veel kritiek voor de race in Jeddah. Vorig jaar hing de race aan een zijden draadje na een aanslag op een oliedepot in de stad. Lewis Hamilton is nog steeds geen voorstander van de race.

De Formule 1 werd vorig jaar op bizarre wijze geconfronteerd met de situatie in Saoedi-Arabië. Tijdens de eerste vrije training werd er een aanslag gepleegd op een oliedepot verderop in de stad. Na een nachtelijke overleg met de coureurs werd besloten om de race tóch door te laten gaan. De Grand Prix kwam onder een vergrootglas te liggen, ook door de mensenrechtensituatie in het land.

Veilig thuis komen

Tijdens de gebruikelijke persconferentie op de donderdag wilden veel coureurs zich niet uitspreken over de situatie in het land. Ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton bleef in eerste instantie terughoudend. Daarna was hij fel bij de internationale media: "Het is iets waar ik liever niet te diep op in ga. Hopelijk hebben we een veilig weekend en komt iedereen weer veilig thuis. Dat is het enige wat ik kan zeggen."

Verplichting

Hamilton gaat echter verder met zijn tirade over de Saoedische Grand Prix. Hij is de race liever kwijt dan rijk: "Het maakt niet uit of ik hier wel of niet ben. De sport gaat zonder mij gewoon door. Ik probeer zoveel mogelijk te leren over deze plekken. Als de sport naar plekken gaat met problemen met mensenrechten, dan vind ik dat je als sport de verplichting hebt om daar aandacht voor te vragen. Ik vind dat er meer moet gebeuren, maar ik weet niet precies wat. Ik heb niet alle wijsheid in huis."