Vasseur ontkent vertrek Mekies: "We hebben een fijne samenwerking"

In de afgelopen weken was het personeel van het team van Ferrari veelvuldig in het nieuws. Meerdere kopstukken zouden het team willen verlaten, ook de naam van Laurent Mekies werd genoemd. De racedirecteur heeft volgens de geruchten meerdere aanbiedingen op zak, volgens teambaas Frédéric Vasseur klopt hier echter niets van.

Mekies is al een aantal jaar een bekend gezicht bij het team van Ferrari. De Fransman vervult een belangrijke rol bij het team en hij was in de afgelopen week onderdeel van een grote stroom van geruchten. Na het vertrek van technisch kopstuk David Sanchez, viel ook de naam van Mekies. De racedirecteur zou aanbiedingen op zak hebben van onder meer autosportfederatie FIA.

Twee soorten mensen

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur ontkent de verhalen over het aanstaande vertrek van Mekies. Volgens Vasseur is Mekies toegewijd aan het team. In gesprek met Motorsport.com is de teambaas duidelijk: "Je hebt twee soorten mensen die ongelukkig zijn. Ik denk dat het normaal is dat je niet blij bent als niet het verwachte resultaat pakt. Ik ben daar niet blij mee. Het is echter het belangrijkste om als team samen te werken te proberen alles eruit te halen en verbetering te vinden."

School

Vasseur ziet dat Mekies ook op deze wijze te werk gaat. De Franse teambaas begrijpt niet waar de verhalen over het vertrek van Mekies vandaan komen en spreekt zich erover uit: "Het bedrijf verlaten is dan weer een ander verhaal. Ik weet niet hoe het vroeger ging met Laurent, maar ik ken hem al zo'n 25 jaar. Ik ken hem nog van school! We hebben een fijne samenwerking en hij gaat uitgroeien tot één van de pilaren van het bedrijf in de toekomst."