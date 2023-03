Vasseur neemt geen voorbeeld aan collega's: "Zal zulke spelletjes niet spelen"

Frédéric Vasseur is sinds dit jaar de teambaas van het team van Ferrari. De Fransman is daarmee voor het eerst in zijn loopbaan de teambaas van een topteam in de Formule 1. Vasseur doet alles op zijn eigen manier en hij geeft dan ook aan dat hij zich niet wil verlagen tot het niveau van zijn collega's.

In de afgelopen seizoenen werden discussies tussen teambazen veelvuldig uitgevochten in de media. Vooral Mercedes-teambaas Toto Wolff en Red Bull Racing-teambaas Christian Horner gooiden met zeer veel verbale modder naar elkaar. Het zorgde voor veel opschudding en tevens voor zeer veel discussies tussen fans, teams en kenners.

Vasseur zag zijn concullega's in de afgelopen seizoenen veelvuldig met elkaar strijden op het verbale vlak. De Fransman is daar allesbehalve een groot fan van. Vasseur wil als Ferrari-teambaas dan ook anders reageren op deze zaken, hij is er dan ook nogal duidelijk over in gesprek met het Duitse Formel1.de: "Ik zal dat nooit gaan doen. Ik heb echt heel erg veel respect voor meneer Horner en ik heb ook veel respect voor meneer Wolff. Ik zal echter nooit dit soort spelletjes gaan spelen als Ferrari-teambaas."