Sainz verwacht betere resultaten in Jeddah: "Minder slijtage op de achterbanden"

Het team van Ferrari had het lastig tijdens de seizoensopener in Bahrein. De Italiaanse renstal kon het tempo van Red Bull Racing niet bijhouden en zelfs Aston Martin oogde sneller. Aankomend weekend staat de Saoedische Grand Prix op het programma en Carlos Sainz verwacht dat daar veel meer mogelijk is.

Het team van Ferrari baalde als een stekker na afloop van de Bahreinse Grand Prix. Charles Leclerc viel uit met motorproblemen en Carlos Sainz werd slechts vierde nadat hij in de slotfase werd gepasseerd door Aston Martin-coureur Fernando Alonso. De resultaten zorgden uiteindelijk voor veel teleurstelling bij het team en het was dan ook onrustig in de afgelopen dagen.

Carlos Sainz leeft in ieder geval met veel vertrouwen toe naar de tweede Grand Prix van het jaar in Jeddah. De Spaanse coureur wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het is asfalt in Jeddah is heel erg anders. Er is daar minder slijtage op de achterbanden. We zijn er dus zeker van dat we op andere circuits dan die van Bahrein anders voor de dag kunnen komen. Bahrein heeft de extreemste bandenslijtage van het jaar. Ik heb er vertrouwen in dan we op andere circuits een grotere rol kunnen gaan spelen. In Bahrein was dit echter de realiteit."