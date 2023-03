Technisch Ferrari-hoofd Sanchez bevestigt geruchten; verhuist naar 'ander F1-project'

Technisch topman David Sanchez heeft officieel bevestigd dat hij het team van Ferrari zal gaan verlaten. De Spaanse ingenieur meldt op social media dat hij de Scuderia na tien jaar voor een ‘ander F1-project’ zal gaan verlaten. Het vertrek van de topman is volgens vele stemmen binnen de Formule 1-wereld een duidelijk signaal dat er flinke onrust binnen het scharlakenrode kamp heerst. Met de komst van Frederic Vasseur als nieuwe Ferrari-teambaas lijken er nu structurele veranderingen binnen zijn team plaats te gaan vinden, wat betekent dat er naast het vertrek van Sanchez misschien nog wel meer koppen gaan rollen.

Sinds Frederic Vasseur de positie van Mattia Binotto als teambaas van Ferrari heeft overgenomen, lijkt er onrust binnen het hoofdkwartier in Maranello te heersen. In 2022 leek het prestigieuze team voor even goed op weg te zijn om een serieuze greep naar de wereldtitel te doen, totdat een aantal flinke fouten roet in het spreekwoordelijke eten gooide. Na afloop van de laatste Grand Prix van afgelopen jaar besloot de Ferrari-top om de toenmalige Binotto te ontslaan. Vasseur werd uiteindelijk als zijn vervanger aangewezen.

In eerste instantie meldde de nieuwe teambaas dat hij nog geen grote veranderingen in zijn equipe zou gaan doorvoeren. Met het bevestigde vertrek van Sanchez en toevoegend het gerucht dat zijn collega en tevens Ferrari-topman Laurent Mekies ook zijn biezen zal pakken, heeft het er alle schijn van dat er nu wel structurele aanpassingen binnen de Italiaanse renstal plaatsvinden.

Op social media meldt Sanchez, die op bovenstaande foto naast Ferrari-coureur Charles Leclerc staat, het volgende: "Na tien jaar bij Ferrari gewerkt te hebben, heb ik besloten om het team voor een ander F1-project te verlaten. Ik heb flink de tijd genomen om mijn beslissing goed af te wegen. Ik kijk er naar uit om weer aan de slag te gaan."