"Hamilton: Met twee wereldtitels op zak zal Verstappen in 2023 geen fouten maken."

Red Bull-coureur Max Verstappen is tot nu toe succesvol geweest in het voortzetten van zijn dominante reeks Formule 1-races. Nadat de Nederlander vorig jaar maar liefst vijftien Grand Prix-overwinningen op zijn naam liet noteren, startte hij het 2023-seizoen zeer sterk door de seizoensopener in Bahrein op uiterst dominante wijze te winnen. Verstappens achtervolgers hoeven dit seizoen in ieder geval niet op fouten van de Nederlander te rekenen, meent concurrent Lewis Hamilton.

In zijn RB19 wist Max Verstappen vanaf pole position de start goed te starten en vervolgens comfortabel weg te rijden. Deze krachtige combinatie van mens en machine betekende dat de Limburger uiteindelijk van zijn race-engineer te horen kreeg dat hij een stuk langzamer moest gaan rijden, aangezien de Red Bull-coureur alsnog bij zijn achtervolgers weg wist te rijden.

Ook voor dit seizoen lijkt de Oostenrijkse renstal er zeer goed voor te staan. Zo goed zelfs, dat Verstappens collega George Russell meent dat de Nederlander dit jaar elke race zal gaan winnen. Of concurrenten Ferrari, Aston Martin en Mercedes uiteindelijk tóch wel het gevecht met Red Bull aan kunnen gaan, valt nog te bezien.

Russells teamgenoot Lewis Hamilton meent dat Verstappen dit seizoen er nóg beter voor zal staan. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen heeft de Nederlander dit seizoen immers twee wereldtitels op zak, waardoor hij daarom op een flink minder grote druk op zijn schouders hoeft te rekenen:

"Ik denk dat hij over zeer veel zelfvertrouwen beschikt. Vorig jaar hebben ze namelijk een geweldige auto te bouwen en daarmee bijna alle records omver geblazen, terwijl ze denk ik niet eens het maximale hebben gepusht. Ik verwacht geen fouten van hem (Verstappen). Hij is een wereldkampioen dus ik twijfel er niet aan dat hij een tekort aan focus of vastberadenheid heeft. Hij zal gefocust als ooit tevoren zijn, en het is aan ons om hem in te halen", sluit Hamilton af.