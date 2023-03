Horner ziet Netflix-succes: "Soms net de Kardashians op wielen"

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink toegenomen, vooral in de Verenigde Staten zijn er veel nieuwe fans bijgekomen. Het lijkt erop dat de Netflix-serie 'Drive to Survive' hier een grote invloed op heeft. Christian Horner heeft soms echter het idee dat lijkt op de Kardashians.

Sinds een aantal jaar worden de teams en de coureurs tijdens het gehele seizoen op de voet gevolgd door de camera's van streamingsgigant Netflix. De serie 'Drive to Survive' bleek een schot in de roos en trok veel nieuwe fans richting de koningsklasse van de autosport. Het zorgde ervoor dat veel Amerikanen besloten de sport te gaan volgen.

Sponsors

Ook op commercieel vlak is de gegroeide Amerikaanse interesse in de Formule 1 merkbaar. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is daar in gesprek met het platform Bloomberg nogal eerlijk over: "Van de 25 nieuwe partners die wij in de afgelopen drie jaar hebben aangetrokken, hebben er 21 hun hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Drie van die bedrijven staan dan ook weer genoteerd in de Fortune 500."

Kardashians

Horner ziet echter ook dat Drive to Survive iets extra's brengt op een ander vlak. De Britse Red Bull-teambaas ziet dat dat ook een andere kant heeft: "Momenteel gaat het geweldig met de sport. Iets wat deze serie goed heeft gedaan is uitleggen hoe de sport in elkaar steekt, het aantrekken van nieuwe fans, het laten zien van de karakters en wat er achter de schermen gebeurt. Het is soms de Kardashians op wielen."