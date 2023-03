Wolff wil niets zeggen over 2024- line-up: "Veel te vroeg daarvoor"

Het team van Mercedes heeft al meerdere keren aangegeven dat ze graag door willen gaan met Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen beschikt over een aflopend contract bij het team en er is nog geen nieuw contract getekend. Teambaas Toto Wolff wil nog niet praten over de line-up van 2024.

Hamilton stak in het verleden niet onder stoelen of banken dat hij zich op zijn plek voelt bij Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is inmiddels begonnen aan zijn tiende kalenderjaar in dienst van Mercedes. Het lijkt erop dat het huwelijk tussen de twee partijen nog steeds zeer stabiel is. Een nieuw contract is echter nog niet getekend.

Mercedes beleefde een teleurstellende start van het seizoen en dat zorgde voor veel frustratie bij de Duitse renstal. Mercedes-teambaas Toto Wolff wil dan ook over niets anders praten en is fel bij Motorsport-Total: "Ook al zijn we best open over de prestaties van onze auto, het is nu niet het juiste moment om over onze line-up voor het seizoen 2024 te praten. Het is veel te vroeg daarvoor. We moeten alle neuzen in de juiste richting krijgen, de coureurs, de engineers en het gehele management. We gaan de handdoek niet in de ring werpen."