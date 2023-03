Stroll geeft openheid over veel besproken blessure en revalidatieproces

Lance Stroll was in de afgelopen weken de meest besproken Formule 1-coureur. De Canadees raakte geblesseerd tijdens een trainingsongeval en moest de testweek in Bahrein overslaan. De Grand Prix van Bahrein leek onhaalbaar, maar wonder boven wonder verscheen hij toch aan de start van de race. Stroll geeft nu meer openheid over de zaak.

Daags voor de testweek in Bahrein werd duidelijk dat Stroll door een fietsongeluk niet in actie kon komen tijdens de drie testdagen.. De Canadese Aston Martin-coureur werd vervangen door Felipe Drugovich en al snel werd duidelijk dat Stroll zijn polsen en een teen had gebroken. Tegen alle verwachtingen in herstelde Stroll razendsnel en kon hij racen in Bahrein, hij kwam uiteindelijk als zesde over de streep.

Stroll heeft op Instagram meer duidelijkheid gegeven over zijn bewogen weken. De Canadees deelt een video waarin zijn herstel te zien is. Te zien is hoe Stroll wordt behandeld, traint en uiteindelijk weer in de auto kruipt. Stroll deelt daarnaast zijn verhaal en geeft aan dat hij inderdaad werd geholpen door dokter Javier Mir.