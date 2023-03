Stroll onthult: "Sommigen zeiden dat ik pas in Melbouren zou terugkeren"

Tegen alle verwachtingen in stond Lance Stroll afgelopen weekend aan de start van de Bahreinse Grand Prix in Sakhir. De Canadese Aston Martin-coureur had een aantal weken eerder een polsbreuk opgelopen, maar hij herstelde wonderbaarlijk snel. Stroll geeft aan dat zijn artsen hem een andere datum voor een comeback hadden gegeven.

Stroll raakte tijdens een fietsongeval in Spanje flink geblesseerd en miste daardoor de wintertest in Bahrein. Tijdens die testdagen werd de Canadees vervangen door Aston Martins reservecoureur Felipe Drugovich. Het was de algehele verwachting dat Drugovich in Bahrein zou gaan racen, maar Stroll bewees een medisch wonder te zijn.

De comeback van Stroll verliep naar wens, de Aston Martin-coureur kwam als zesde over de streep op het Bahrain International Circuit. In gesprek met Motorsport.com legt Stroll zijn situatie uit: "Het medisch team was echt fantastisch. Zonder Xavier Mir was het niet mogelijk geweest om hier te rijden, hij was echt geweldig. Mijn osteopaat was 10 uur lang per dag bij mij om mijn polsen te herstellen en mijn teen in orde te krijgen. Je kunt niet veel met gebroken tenen doen, maar we hebben zoveel mogelijk gedaan. Sommige dokters zeiden dat ik pas in Melbourne zou terugkeren."