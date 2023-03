'Uitvalbeurt Leclerc vanwege batterijproblemen, toekomstige gridstraf wordt verwacht'

Voor Ferrari en haar coureur Charles Leclerc was de eerste Grand Prix van 2023 een flinke tegenvaller. De scharlakenrode renstal zag dat concurrenten Red Bull en Aston Martin met coureur Fernando Alonso te snel waren, en incasseerde uiteindelijk een uitvalbeurt. Leclerc viel in de veertigste ronde van de race uit, waarschijnlijk vanwege problemen in de batterijopslag.

Formule 1-teams Red Bull en Aston Martin hebben een heerlijk raceweekend achter de rug, voor Ferrari en Mercedes was de eerste Grand Prix van het seizoen een zware domper. Vooral Ferrari had een slecht weekend, want coureur Charles Leclerc viel vanuit een podiumpositie in de veertigste ronde vanwege technische mankementen uit. Nu blijkt dat het van kwaad naar erger gaat voor Leclerc, aangezien het probleem niet in de motor zit, maar bij de energieopslag van de auto, aldus het bekende Italiaanse racenieuwsplatform Formu1a.uno.

Terwijl Leclerc vanuit een derde positie in de race uitviel, rees in de Formule 1-wereld al snel de vraag of zijn uitvalbeurt vanwege motorproblemen zouden zijn. Volgens Formu1a.uno is de ICE echter níet de boosdoener, maar gaat het om een onderdeel waarvan elke coureur er maar twee per seizoen toegewezen krijgt. Ferrari verwisselde vooraf aan de Grand Prix echter al een aantal onderdelen, waaronder de energy store. Dit betekent dat, áls Leclerc bij de eerstvolgende race een derde variant van het betreffende onderdeel moet gebruiken, hem dan een gridstraf te wachten staat.

Het Italiaanse team hoopt zich bij de tweede race van het seizoen te herpakken. Grand Prix nummer twee van de kalender is die van Saudi-Arabië, die in het weekend van 17 tot 19 maart op het Jeddah Corniche Circuit verreden zal worden.