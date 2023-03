'Pirelli heeft deze week bandentestdagen gepland – drie teams komen in actie'

Inmiddels zit het eerste Formule 1-weekend van 2023 er alweer op. In en rond de paddock van de koningsklasse wordt er veelal over de ups- en downs van de Bahrein Grand Prix gesproken, terwijl bandenleverancier Pirelli weer een testsessie gepland heeft staan om de banden voor het volgende seizoen te testen.

De Formule 1 is weer los. De teams van Red Bull en Aston Martin stonden in vuur en vlam, terwijl concurrenten Ferrari en Mercedes flinke dompers bij de seizoensopener flinke dompers te verduren kregen. Eerstgenoemde teams hadden een zeer sterke pace, waardoor Red Bull-coureur Max Verstappen zijn RB19-auto vanaf pole richting de overwinning kon cruisen, en teamgenoot Sergio Pérez zonder al niet al teveel moeite op de tweede plaats volgde. Aston Martin-coureur Fernando Alonso was driver of the day, en niet geheel verrassend, aangezien de Spanjaard zich vanaf een teruggevallen zevende positie na de eerste ronde omhoog naar een derde eindplaats wist te vechten.

Wat betreft het managen van de banden van dit seizoen lijken Red Bull en Aston Martin er vol op te zitten. Nu het seizoen inmiddels van start is, laat bandenleverancier Pirelli weten deze week een tweedaagse bandentest te houden, om het rubber voor 2024 te prepareren. Volgens het Italiaanse raceplatform Formu1a.uno staan dinsdag 7 en woensdag 8 maart in de kalender gemarkeerd als de dagen waarop er alweer flink wat testrondes gereden zullen worden.

Ferrari zal een volledige dag aan de beurt zijn om een flink aantal keer in de rondte te rijden, terwijl Alfa Romeo en AlphaTauri de andere dag zullen verdelen. De gekozen Formule 1-teams blijven na afloop van de eerste Grand Prix van 2023 nog even in de buurt hangen, aangezien op hetzelfde circuit Pirelli haar testprogramma voor de banden gaat uitvoeren.