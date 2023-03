'Motor Leclerc kan mogelijk worden herbruikt'

Charles Leclerc leek gisteren op weg naar de derde plaats in de Grand Prix van Bahrein. De Monegaskische coureur van het team van Ferrari viel echter uit met motorische problemen. Toch lijkt er goed nieuws te zijn voor het team, de motor is mogelijk herbruikbaar. Toch kunnen zich nog veel meer problemen voordoen.

Voorafgaand de Bahreinse Grand Prix werd al duidelijk dat het team van Ferrari de Energy Store van de wagen van Leclerc had vervangen. Er volgde geen straf voor Leclerc, maar het was wel opvallend. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com gaat namelijk niet alles naar wens met het desbetreffende onderdeel. Dit was zelfs het geval nadat het onderdeel werd vervangen, een zeer vroeg motorstraf is dus goed mogelijk.

Het Italiaanse medium weet daarnaast te melden dat de motor van Leclerc mogelijk nog gered kan worden. Volgens het medium is de motor zelf namelijk niet gesneuveld in Bahrein. Het lijkt erop dat de motor gewoon weg is stilgevallen, er wordt momenteel door het team gekeken of de Power Unit nog te gebruiken is. Vorig seizoen werd Ferrari geteisterd door motorische problemen.