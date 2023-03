Horner juicht niet te vroeg: "Kan snel omslaan"

Het team van Red Bull Racing was de grote winnaar van het weekend in Bahrein. De Oostenrijkse renstal greep de dubbelzege met Max Verstappen en Sergio Perez. Het was groot feest, maar tevens ook de eerste Grand Prix van het jaar. Teambaas Christian Horner wil dan ook niet te vroeg juichen.

Red Bull begon nog redelijk weifelend aan het weekend in Bahrein. De Oostenrijkse renstal zag dat Max Verstappen veel last had van een probleem met de balans en het was dan ook onduidelijk of ze wel de echte favoriet waren. Tijdens de kwalificatie en de race bleek echter dat vooral Verstappen vrijwel onverslaanbaar was op het circuit in Sakhir.

Geweldig

Ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner had genoten van het weekend in Bahrein. De Brit zag veel goede dingen en dat deelde hij met Sky Sports: "Het was een geweldig weekend. De coureurs waren echt geweldig. We kregen het voor elkaar om de softs te laten werken en de degradatie leek minder erg dan bij de anderen, dat geeft ons veel opties. Checo verloor wat hij de start, hij moest wat werk verrichten in duel met Charles. De strategie hielp echter en hij kon de aanval inzetten."

Horner wil zijn team echter nog lang niet bombarderen tot de grote favoriet voor de wereldtitel. De Britse teambaas denkt dat het daar nog veel te vroeg voor is, zo vlak na de seizoensopener. "Alle circuits zijn anders, maar dit was een geweldig start voor ons. Het kan echt heel erg snel om slaan. Kijk bijvoorbeeld naar het afgelopen jaar, Mercedes moest toen van ver komen en had aan het einde van het seizoen een winnende auto. Ferrari had vandaag ook pech. We hebben nog maar één baan gehad, dus laten we niet te vroeg juichen."