Leclerc baalt: "Onmogelijk om naar lichtpuntjes te kijken"

De Grand Prix van Bahrein eindigde voor Charles Leclerc in tranen. De Monegaskische Ferrari-coureur leek de schade enigszins beperkt te houden en was lang op weg naar de derde plek. Een motorprobleem dwong hem tot opgeven en na afloop kon hij geen positief punt voor de geest halen.

Red Bull Racing was oppermachtig in Bahrein en Leclerc leek de best of the rest te worden. De Monegask reed op de derde plaats rond en leek niet zoveel te hoeven vrezen van de auto's achter hem. Rond de veertigste ronde sloeg het noodlot echter toe en reed hij uit het niets in een slakkengangetje over de baan in Bahrein. Hij moest opgeven en blijft daardoor met lege handen achter.

De teleurstelling was na afloop reusachtig bij de Monegask. Hij wist niet meer waar hij het moest zoeken en maakte zich na zijn race best wat zorgen. Hij wees naar de snelheid van zijn wagen en wordt geciteerd door Motorsportweek: "We zijn gewoon niet snel genoeg. Het is onmogelijk om naar lichtpuntjes te kijken op zo'n dag als je de finish niet weet te bereiken. Onze keuze in de kwalificatie was goed, de start was goed, maar er was gewoon performance. We hebben ook een probleem met de betrouwbaarheid aangezien we zijn uitgevallen in de eerste race."