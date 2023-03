Stroll had het zwaar: "Mijn polsen stonden in brand"

Lance Stroll heeft een paar bewogen weken achter de rug. De Canadese coureur miste de testweek door een fietsongeval waarbij het een polsbreuk op liep. Het was een verrassing dat hij kon starten in Bahrein en hij kwam ook nog eens als zesde over de streep. Na afloop gaf hij aan dat zijn polsen 'in brand' stonden.

Stroll was in de afgelopen weken de meest besproken coureur van het Formule 1-veld. De Aston Martin-coureur crashte tijdens een fietstraining in Spanje en daarbij raakte hij geblesseerd aan zijn polsen. Stroll werd tijdens de testweek vervangen door reservecoureur Felipe Drugovich en het was de verwachting dat de Braziliaan ook zou racen in Bahrein. Stroll verbeet de pijn echter en reed een sterke race.

Stroll kon echter niet ontkennen dat hij veel pijn had tijdens de Grand Prix van Bahrein waarin hij als zesde over de streep kwam. Zijn gebroken polsen zorgden voor een helse rit. In gesprek met de Britse tak van Sky Sports sprak Stroll zich uit: "Mijn polsen stonden echt in de brand na het gevecht met Russell. Ik liet bijna een paar tranen ontsnappen. Gelukkig konden we allebei op de baan blijven en hadden we een goede race. We hebben daar echt iets weten te ontwijken."