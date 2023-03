Hamilton hinkt op twee gedachten: "Pace van Red Bull is echt bizar"

Lewis Hamilton wilde dit weekend weer mee gaan vechten om de zege in Bahrein. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwam thuis van een ijskoude kermis en werd slechts vijfde. Ondanks het tegenvallende resultaat keek Hamilton na afloop wel terug op de race met een positief gevoel.

Hamilton moest werken voor zijn geld op het Bahrain International Circuit in Sakhir. De Britse zevenvoudig wereldkampioen duelleerde op het scherpst van de snede met Fernando Alonso en hij moest dan ook de witte vlag hijsen. Hamilton moest de Spanjaard laten passeren en kwam dan ook als vijfde over de lijn, zijn teamgenoot George Russell werd slechts zevende.

Tevreden

Na afloop van de redelijk teleurstellende race was Hamilton toch tevreden. De Brit toonde vertrouwen in Mercedes tegenover zijn landgenoten van Sky Sports: "Ik heb echt alles gegeven. Ik ben over het algemeen wel tevreden met de race. Het ging beter dan in de kwalificatie en ik kan leven met de performance. Ik denk dat het team het goed deed met de pitstops en het is dan ook jammer dat de auto niet is waar hij moet zijn. We komen nu wel downforce tekort en daar moeten we hard aan gaan werken."

Red Bull

Hamilton moet echter ook toegeven dat het vrijwel onmogelijk is om de Red Bulls te kunnen verslaan. De Britse coureur genoot verder wel van zijn titanenstrijd met Alonso: "De pace van Red Bull was echt bizar, ze waren misschien wel een seconde per rondje sneller. Ik denk echter dat we de auto's om ons heen wel konden uitdagen. Ik genoot van het duel met Fernando. Je hoopt als coureur altijd op een strijd naar voren, maar we hadden tenminste een duel. Ik denk dat ik vandaag wel een paar leuke duels had."