Alonso juicht na podiumfinish: "Geweldig voor het team"

Fernando Alonso werd vorig jaar gek aangekeken toen hij bekend maakte dat hij de overstap zou gaan maken naar het team van Aston Martin. De Spanjaard liet in Bahrein ziet dat het allesbehalve een domme keuze was, hij werd derde bij de openingsrace en liet zien dat hij het kunstje nog zeker niet is verleerd.

Alonso kende een lastige start waarbij hij werd geraakt door zijn teamgenoot Lance Stroll. De Spanjaard ging niet bij de pakken neer zitten en reed zichzelf pijlsnel naar voren. Hij pakte George Russell, Lewis Hamilton en Carlos Sainz. Door de uitvalbeurt van Charles Leclerc mocht Alonso naar het podium en dat zorgde voor veel vreugde.

Na afloop van de race vierde de Spanjaard een klein feestje met zijn team en zijn teamgenoot Lance Stroll. Hij meldde zich na de vreugdekreten bij de microfoon van interviewer van dienst Nico Rosberg: "Het is echt geweldig voor het team, het was fantastisch. Het is geweldig om te zien wat Aston Martin heeft gedaan in de wintermaanden waardoor wij nu de tweede auto hebben van het veld. Dit is echt ongelooflijk! We hadden niet de beste start en we moesten veel gaan inhalen. Het was fantastisch en het zorgde voor meer adrenaline."