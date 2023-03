Leclerc gooit de handdoek in de ring: "We hadden geen probleem"

Charles Leclerc leek in de kwalificatie mee te kunnen vechten om de pole position. In het derde kwalificatiedeel zag de Monegaskische Ferrari-coureur er sterk uit, maar kwam hij niet verder dan de derde plaats. Opvallend genoeg reed Leclerc geen tweede run waardoor hij geen gooi naar de hoogste startplaats kon doen.

Leclerc duelleerde mee om de hoogste startpositie op het Bahrain International Circuit in Sakhir. De Monegask ging de strijd vol aan met de concurrentie die naast de Red Bulls ook bestond uit Fernando Alonso en de Mercedessen. Terwijl de concurrentie naar buiten ging voor een laatste run in Q3, stapte Leclerc uit zijn Ferrari.

Er bleek echter niets aan de hand te zijn, Ferrari wilde geen risico's nemen en koos daarom voor slechts één run in Sakhir. Na afloop legde Leclerc het uit bij de microfoon van David Coulthard: "Nee, we hadden geen probleem. Ik denk dat we mee konden vechten voor de pole. Om eerlijk te zijn was dat wel een verrassing. Ik had dat niet zien aankomen na de tests en de vrije trainingen. Het was lastig, maar we kregen het toch voor elkaar om pace te vinden in dat rondje."