Hamilton voldoet niet aan sieradenregels FIA

Lewis Hamilton lijkt bij de start van het nieuwe seizoen niet te willen meewerken aan de veelbesproken sieradenregels van autosportfederatie FIA. Men controleert sinds vorig seizoen strenger op het dragen van sieraden in de auto, uit de documenten van de FIA blijkt dat Hamilton voor dit weekend nog niet heeft voldaan aan de regels.

Uit het scrutineering-document van de FIA blijkt dat één coureur nog niet heeft voldaan aan de eisen van het formulier van de self scrutineering. Volgens de FIA heeft Mercedes nog niet bevestigt dat Hamilton voldoet aan de regels omtrent het niet dragen van sieraden of piercings. Het kan vanzelfsprekend zo zijn dat Hamilton nog piercings moet verwijderen of dat er iets anders aan de hand was.