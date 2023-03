Vasseur wil niet te vroeg juichen: "Titel win of verlies je niet in Bahrein"

Het team van Ferrari wordt dit weekend gezien als één van de grootste uitdagers van topfavoriet Red Bull Racing. De Italiaanse renstal wil echter nog niet te ver op de zaakjes vooruit lopen. Nieuwbakken teambaas Frédéric Vasseur weet dat de titelstrijd dit weekend in Bahrein niet zal worden beslist.

Ferrari kende vorige week een sterke driedaagse testweek in Bahrein. Het is de verwachting dat de renstal dit jaar weer de degens kan gaan kruisen met Red Bull Racing en mogelijke andere concurrenten. Men denkt dat Mercedes nog niet zo snel is als Ferrari en daarom wordt er veel gekeken naar de prestaties van de Italiaanse renstal.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur blijft echter ijzig kalm. De Fransman wil de resultaten afwachten en dat steekt hij niet onder stoelen of banken in gesprek met Motorsport.com: "De testdagen verliepen goed. In drie dagen zagen we dat de auto matcht met onze verwachtingen. Nu is het de zaak om het te verfijnen en alles eruit te halen. Een ding is zeker: dit wordt het kampioenschap met de meeste Grands Prix ooit. Wat het resultaat ook zal gaan zijn, je wint of verliest dit kampioenschap niet hier in Bahrein."