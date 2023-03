Uitslag VT1 Bahrein: Perez rijdt de snelste tijd en verslaat Alonso en Verstappen

Het nieuwe Formule 1-seizoen is eindelijk van start gegaan. Op het Bahrain International Circuit in Sakhir is zojuist de eerste vrije training afgevlagd. In de sessie werd de snelste tijd genoteerd door Sergio Perez. Achter hem werd de tweede tijd een prooi voor Fernando Alonso. De top drie werd compleet gemaakt door Max Verstappen.

Na maanden van rust werd zojuist de eerste competitieve sessie van het jaar verreden in Bahrein. Het was direct druk op het circuit. Williams-coureurs Alexander Albon en Logan Sargeant kwamen als eerste op de baan. Daarna volgden vrijwel alle andere coureurs, regerend wereldkampioen Max Verstappen wachtte nog eventjes en kwam pas na vier minuten de baan op draaien.

Red Bull & Aston Martin

Verstappen en zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez oogden zeer sterk in deze eerste vrije training. Ze noteerden de snelste tijden en alleen Fernando Alonso kwam in de buurt van de wagens van de Oostenrijkse renstal. Alonso noteerde de tweede tijd en leek daarmee de pace van de Aston Martin te bevestigen. Zijn teamgenoot Lance Stroll was teruggekeerd van zijn polsblessure, maar hij kende geen sterke sessie. Na problemen met zijn wagen kwam hij tot de zesde tijd.

Sainz

Verder verliep de sessie wel probleemloos voor Stroll, dat valt echter niet te zeggen voor Carlos Sainz. De Spaanse Ferrari-coureur kende een ongelukkig moment en spinde op hoge snelheid. Wonder boven wonder hield Sainz de wagen uit de muur, maar een snelle tijd zat er niet meer in. Hij noteerde de twintigste en laatste tijd. Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton zagen er ook wat zwakker uit en ze kwamen niet verder dan de tiende en elfde tijd. Wel reden de Britse coureurs nog niet op de zachte band.

Ook het team van McLaren zorgde voor een verrassing in deze sessie in Bahrein. De Britse renstal zag er zwak uit tijdens de testweek, maar ze lijken nu weer back in business te zijn. Lando Norris reed de vierde tijd en debutant Oscar Piastri reed een nette twaalfde tijd. Zometeen wordt de tweede vrije training afgewerkt en dan kunnen de coureurs voor het eerst tijden noteren onder dezelfde omstandigheden die gelden voor de kwalificatie.