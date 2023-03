Stroll geeft meer duidelijkheid over polsblessure: "Het was een kleine operatie"

Tot verrassing van velen werd gister bekend dat Lance Stroll dit weekend toch gaat deelnemen aan de Bahreinse Grand Prix. De Canadese Aston Martin-coureur had zijn polsen gebroken en is daaraan ook geopereerd. Stroll is nu weer back in business en geeft in Bahrein meer duidelijkheid over de zaak.

In de afgelopen week was er veel onduidelijkheid over de blessure van Stroll. Aston Martin gaf vlak voor de driedaagse testweek in Bahrein aan dat Stroll een ongeval had gehad tijdens een fietstraining in Spanje en dat hij daardoor de testdagen miste. Tijdens die testdagen werd hij vervangen door reservecoureur Felipe Drugovich en het was de verwachting dat de Braziliaan ook zou gaan racen.

Stroll kruipt echter weer 'gewoon' achter het stuur. De Canadees heeft weer gereden in de simulator en lijkt weer klaar voor het echte werk. In gesprek met de internationale media legt Stroll de situatie uit: "Ik ben van mijn fiets gevallen er daarbij brak ik beide polsen. Ik ben daarna geopereerd aan mijn rechterpols, dat was echter een kleine operatie. Het was slechts een kleine ingreep en daarna ging het vooral om herstellen en fysiotherapie. Er zitten nu wel wat schroeven in, het is nog niet zeker of die eruit gaan. De dokters gaan dat bekijken."