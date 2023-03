Ecclestone begrijpt keuze voor Vasseur: "Hij heeft vrijwel niets te verliezen"

Frédéric Vasseur is sinds afgelopen januari de teambaas van Ferrari en hij moet het team weer veel successen gaan brengen. Vasseur is de opvolger van de vertrokken Mattia Binotto en de verwachtingen zijn dan ook hoog. Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone denkt dat de keuze voor Vasseur een goede is.

Ferrari won vorig seizoen voor het eerst sinds 2019 weer Grands Prix, maar toch ging er ook veel niet naar wens. De strategische keuzes mislukten meer bijvoorbeeld meer dan eens en ook de betrouwbaarheid liet de coureurs regelmatig in de steek. Binotto moest het veld ruimen en werd Vasseur overgenomen van Alfa Romeo.

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone zag het gebeuren. De ervaren Brit is van mening dat men bij Ferrari een goede keus heeft gemaakt. In gesprek met Sport1 spreekt Ecclestone zich uit: "Bij Ferrari heb je iemand nodig die werkt zonder emoties, die snel duidelijke keuzes maakt en iemand die niet wordt beïnvloed door de fascinerende, maar ook gevaarlijke sfeer bij het team. Vasseur heeft vrijwel niets te verliezen. Hij heeft een goed lopend bedrijf in Frankrijk, dus als het mis gaat valt hij niet ver weg. Hij kan het dus rustig aan doen."