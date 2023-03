Ralf Schumacher hekelt AlphaTauri-geruchten: "Een verkoop slaat nergens op"

Het is momenteel nogal onrustig rondom het team van AlphaTauri. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing kende vorig jaar een teleurstellend seizoen en volgens meerdere geruchten is het goed mogelijk dat Red Bull het team gaat verkopen. Ralf Schumacher begrijpt daar dan weer niets van.

AlphaTauri aast aanstaand seizoen op sportieve revanche na een teleurstellend 2022. Afgelopen week meldden meerdere media dat de hoge heren van Red Bull de zusterrenstal mogelijk in de etalage willen zetten. Er wordt gedacht aan twee opties, naast de verkoop overweegt men het hoofdkwartier van AlphaTauri te verplaatsen naar Engeland. De mogelijke verkoop zorgt echter voor veel speculatie.

De Duitse oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher kan zich niet zo goed vinden in de verhalen. Schumacher is daar in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports nogal fel over: "Als de werknemers van AlphaTauri zoiets zinloos lezen, dan zorgt dat vanzelfsprekend voor onrust. Een verkoop slaat momenteel echter nergens op. De waarde van het team en van de sport is momenteel aan het stijgen. AlphaTauri is een zelfstandig team dat functioneert op zijn eigen plek. Een verplaatsing slaat ook weer nergens op, dat kost echt teveel geld."