Vasseur maakt zich niet druk over klagende concurrentie: "Kan mij niets schelen"

Tijdens de testdagen van afgelopen week in Bahrein reden sommige teams rond met wel heel opvallende onderdelen. Het team van Ferrari reed bijvoorbeeld met een nogal opvallende voorvleugel. De Italiaanse renstal kreeg te maken met kritische concurrenten, maar dat maakt Frédéric Vasseur helemaal niets uit.

Ferrari reed in Bahrein met een voorvleugel die veel gelijkenissen vertoond met de voorvleugel waarmee Mercedes eind vorig seizoen wilde rijden. Mercedes wilde vorig seizoen rijden met een vleugel met zogenaamde slot gap separator brackets. Deze vleugel was vorig seizoen niet volgens de regels, maar Ferrari heeft een nieuwe regelwijziging gevonden waardoor dit nu wel mag.

Nieuwbakken Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur zag dat de concurrerende renstallen vraagtekens zetten bij de voorvleugel. De Franse teambaas laat aan Motorsport.com weten zich hier geen zorgen over te maken: "We zijn eerst in gesprek gegaan met de FIA over onze nieuwe wagen. Toen lieten ze ons duidelijk weten dat alles in orde was. Mij kan het helemaal niets schelen wat andere renstallen daarvan vinden, dit is gewoon het spelletje. Elk jaar is er bij de eerst test wel wat ophef over een onderdeel. Volgende week hebben ze het weer ergens anders over."