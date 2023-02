Red Bull is volgens AMuS dominant: 'Vier tienden sneller dan Ferrari'

Na een uiterst succesvol 2022 achter de rug voor het team van Red Bull, lijkt de Oostenrijkse renstal ook 2023 goed te gaan beginnen. Nu de wintertestdagen achter de rug zijn en er vooruit gekeken wordt naar de eerste Grand Prix van het jaar, lijkt Red Bull de ultieme favoriet voor de winst. Volgens het welbekende Duitse autonieuwsplatform Auto, Motor und Sport is het Formule 1-kamp van de energiedrankjesgigant maar liefst vier en zes tienden los van respectievelijk Ferrari en Mercedes.

Nu de nieuwste generatie Formule 1-auto’s alweer haar tweede jaar van gebruik ingaan, blijft het volgens velen afwachten wat de precieze rangorde nou daadwerkelijk zal gaan worden. Volgens velen zal Red Bull over haar schouders moeten kijken omdat concurrenten Ferrari en Mercedes zomaar eens heel dichtbij in de buurt kunnen zijn, terwijl anderen, zoals bijvoorbeeld het betrouwbare nieuwsplatform Auto, Motor und Sport menen dat het team van Christian Horner een flink stuk vooruit loopt.

Op haar website vertelt AMuS namelijk dat 'Red Bull met de wereldkampioen (Max Verstappen) in de cockpit naar schatting twee tot vier tienden sneller dan Ferrari is en zes tienden sneller dan Mercedes', terwijl het tegelijkertijd alle data heeft 'gecorrigeerd voor factoren zoals brandstof, motormodus en baantemperatuur.'

Ook tijdens de testdagen, die op het Bahrain International Circuit werd verreden, heeft de RB19-bolide van Red Bull geen last gehad van porpoising. Teams zoals Mercedes zouden wel degelijk enige onstabiliteit ervaren, terwijl Ferrari ondanks een goede snelheid veel last van hoge bandendegradatie zou hebben, aldus AMuS.

Volgens het Duitse platform heeft een bron vanuit Mercedes aangegeven dat hun auto, namelijk de W14, niet op dezelfde rijhoogte als de RB19 van Red Bull kan rijden. "Ze zijn tien millimeter lager dan alle anderen. Als wij zo laag zouden rijden, dan zou de onderkant kapot gaan", aldus de bron. Ook Mercedes-baas Toto Wolff lijkt onder de indruk zijn van Red Bull’s aerodynamische capaciteiten. "Ze remmen later, gaan eerder op het gas en winnen op het gebied van tractie veel tijd. Als wij de bochten zo zouden benaderen, dan zouden we niet eens bij de apex komen", vertelt Wolff.

Of de Red Bull haar dominante reeks successen ook naar 2023 kan voortzetten, blijft nog afwachten. Gelukkig is het klokkijken bijna voorbij, want dit weekend vindt de allereerste Grand Prix van het seizoen plaats. Na de wintertestdagen zijn alle Formule 1-teams in de buurt blijven hangen, want op hetzelfde circuit zal de eerste race van 2023 worden verreden.