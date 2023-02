Vandoorne verwacht Drugovich-invalbeurt: "Zou mij niets verbazen"

Het team van Aston Martin was tijdens de testdagen in Bahrein het middelpunt van de aandacht. Dit kwam niet alleen door de sterke prestaties, maar ook door de blessure van Lance Stroll. Het is nog niet duidelijk of de Canadees kan gaan rijden in de openingsrace. Stoffel Vandoorne zou het niet vreemd vinden als dit niet het geval is.

Stroll kwam in de afgelopen dagen niet in actie tijdens de testweek op het circuit van Sakhir in Bahrein. De Canadese coureur was geblesseerd geraakt tijdens een trainingsongeval in Spanje. Aston Martin wilde geen duidelijkheid geven over de ernst van de blessure, maar volgens het geruchtencircuit heeft hij één of zelfs twee polsen gebroken.

Tijdens de testdagen werd hij vervangen door reservecoureur Felipe Drugovich. Mede Aston Martin-reserve Stoffel Vandoorne moest racen in de Formule E en hij kon dan ook niet rijden in Bahrein. Vandoorne laat zijn licht over de situatie schijnen bij RTBF: "We hebben de situatie besproken, maar het team en ik wisten dat ik jammer genoeg niet zou kunnen rijden in Bahrein. Voor mij is het een moeilijk verhaal. Als Lance niet kan rijden, dan zou het mij helemaal niets verbazen dat Felipe gaat racen aankomend weekend."